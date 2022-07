Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Räuberische Erpressung am Moselleinpfad Höhe Berufsfeuerwehr

Trier (ots)

Am frühen Morgen des 01.07.2022, laut Angaben des Geschädigten zwischen 02:00 und 03:00 Uhr, ging dieser zu Fuß auf dem Moselleinpfad in Trier, als er etwa in Höhe der Berufsfeuerwehr Trier von einer männlichen Person angesprochen worden sei. Diese männliche Person habe zunächst gefragt, ob er ein Feuerzeug mit sich führe. Als der Geschädigte in seinem mitgeführten Rucksack nachgeschaut habe, erkannte die männliche Person wohl, dass der Geschädigte Bargeld in seinem Rucksack mit sich führte. Plötzlich habe diese männliche Person ein Messer in der Hand gehalten und die Herausgabe des Geldes gefordert. Hieraufhin sei der Geschädigte in Richtung Feuerwache davongelaufen. Die männliche Person mit dem Messer sei ihm dann hinterhergelaufen. Während des Laufens habe der Geschädigte seinen Rucksack vor die Füße der männlichen Person geworfen, wodurch dieser zu Fall gekommen sei. Hierdurch habe der Geschädigte fliehen können. Der Geschädigte erschien heute Nachmittag bei der Polizei, um den Sachverhalt zur Anzeige zu bringen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, setzten sich bitte mit der Polizei in Trier in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell