Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Kupferdiebstahl im ehemaligen Real-Markt Kenn

Kenn (ots)

Am Donnerstag, dem 30.06.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es am ehemaligen Real-Markt in Kenn zum versuchten Kupferdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter ging zwei Räume eines Stromversorgers an, indem er die Außentüren aufhebelte. In den Räumen wurde an den Trafoschaltern manipuliert, weshalb es in Teilen von Kenn kurzzeitig zum Stromausfall kam. Weiterhin wurde in einem ehemaligen Kühlraum des Markts ein Sicherungskasten angegangen. Ob die Kupferkabel aus dem Sicherungskasten entwendet oder berechtigt entsorgt worden, ist bislang unklar. Der Schaden an den beiden Türen dürfte ca. 2.000 Euro betragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

