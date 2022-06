Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Hermeskeil (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 30.06.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 17:45 Uhr, wurde in der Trierer Straße in Hermeskeil, in Höhe der Freien Tankstelle, ein am rechten Fahrbahnrand parkender PKW durch einen in Richtung Innenstadt fahrenden PKW beschädigt. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit den Außenspiegeln. Am geparkten PKW wurde der linke Außenspiegel stark beschädigt. An dem vorbeifahrenden PKW wurde der rechte Außenspiegel abgerissen, der an der Unfallstelle aufgefunden wurde. Eine Recherche ergab, dass die Spiegelteile von einem Peugeot 208 stammen. Der den Unfall verursachende PKW flüchtete vom Unfallort. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil (06503/9151-0 oder per eMail: pihermeskeil@polizei.rlp.de).

