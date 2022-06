Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf stellt Schreckschusswaffe sicher

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Düsseldorf wurde am vergangenen Montagmorgen (13.06.2022) ein 53-jähriger Mann kontrolliert, welcher beabsichtigte, nach Westerland zu fliegen.

Während der Kontrolle seines mitgeführten Handgepäcks stellten die eingesetzten Luftsicherheitsassistenten hierbei eine geladene Schreckschusswaffe mit dem Kaliber 9mm fest. Der Deutsche gab an, die Waffe aus Eigenschutzgründen zu führen. Er habe vergessen, die Waffe vor Antritt seiner Reise aus dem Handgepäck zu entnehmen. Jedoch konnte er den vor Ort befindlichen Bundespolizeibeamten keine Berechtigung für das Führen der Schreckschusswaffe vorweisen.

Der in Bochum lebende Mann wurde wegen des illegalen Führens einer Schreckschusswaffe durch die Bundespolizei angezeigt. Der Vorgang wurde im Nachgang, samt sichergestellter Schreckschusswaffe und Munition, an die Landespolizei in Düsseldorf als zuständige Behörde weitergeleitet. Im Anschluss konnte der Mann seine Reise ohne Waffe fortsetzen.

