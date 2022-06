Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hilfe unerwünscht? - 19-Jähriger beschimpft hilfsbereite Bundespolizisten

Dortmund - Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmorgen (14. Juni) sprachen Bundespolizisten einen augenscheinlich orientierungslosen Mann im Hauptbahnhof Dortmund an und baten ihre Hilfe an. Doch der 19-Jährige konterte mit Beleidigungen.

Gegen 6:30 Uhr überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, da dieser regungslos hinter einem Aufzug auf dem Boden saß. Als die Beamten den Deutschen weckten, gab dieser an, dass er lediglich müde sei. Ärztliche Hilfe würde er nicht benötigen. Der Recklinghäuser äußerte zudem, dass er keine Reiseabsichten habe.

Aufgrund des morgendlichen hohen Reiseaufkommens wurde der Mann gebeten, den Aufzug nicht zu blockieren. Dies sicherte er den Beamten auch zu. Als diese jedoch kurze Zeit später den Aufzug erneut passierten, befand sich der junge Mann immer noch dort. Der 19-Jährige stand auf und verließ den Hauptbahnhof. Wütend drehte sich der Mann dabei um und rief er lautstark Beleidigungen in Richtung der Bundespolizeistreife.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung ein.

