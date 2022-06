Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressiv und gewaltbereit im Hauptbahnhof: Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Köln (ots)

Gestern (14. Juni) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann, der im Kölner Hauptbahnhof Reisende belästigte. Der 37-Jährige versuchte sich mehrfach, am Ende auch mit Gewalt, aus der polizeilichen Maßnahme zu entfernen - ohne Erfolg. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Beamtinnen und Beamten den Aggressor in Schutzgewahrsam.

Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr meldeten Passanten, dass ein Mann in der D-Passage des Kölner Hauptbahnhofs Personen belästigte. Eine Streife der Bundespolizei traf auf einen 37-jährigen, höchst aggressiven und gewaltbereiten Reisenden. Den Aufforderungen der Polizeibeamtinnen und -beamten nur bedingt nachkommend, versuchte sich der Mann aus Euskirchen mehrfach aus der Kontrolle zu entfernen, so dass ihn die Einsatzkräfte wiederholt festhalten mussten. Aufgrund seines Verhaltens legten die Beamtinnen und Beamten dem Aggressor Handschellen an und verbrachten ihn zur Dienststelle der Bundespolizei. Da der Mann augenscheinlich stark berauscht war und er sich nicht beruhigen ließ, nahmen die Einsatzkräfte den Euskirchener zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zum eigenen Schutz in polizeilichen Gewahrsam.

