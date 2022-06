Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fesselnder Vormittag im Ruhrgebiet - Bundespolizisten nehmen mehrere Gesuchte fest

Dortmund - Hagen (ots)

Gestern Morgen (14. Juni) bewiesen Bundespolizisten im Ruhrgebiet eine gute Spürnase. Drei verurteilte Männer sitzen seit gestern in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 07:00 Uhr hielten Einsatzkräfte im Dortmunder Hauptbahnhof einen 35-Jährigen an. Bei der Kontrolle des Mannes stellten sie fest, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund nach dem Mann suchte. Das Amtsgericht Castrop-Rauxel hatte den Mann im vergangenem Jahr wegen Beleidigungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt. Der in Wickede geborene Mann hatte die Summe bis zum gestrigen Tage nicht bezahlt, weswegen ihn jetzt 80 Tage Arrest erwarten.

Wenig später, gegen 9:45 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen 49-Jährigen. Auch hier ermittelten sie, dass der Mann verurteilt worden war. Die Staatsanwaltschaft Hagen suchte nach dem Deutschen. Denn das Amtsgericht Lüdenscheid hatte ihn wegen des Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen zu einer Freiheitstrafe von 4 Monaten verurteilt.

Circa zwei Stunden später wurden die Beamten im Hauptbahnhof Dortmund auf einen 45-Jährigen aufmerksam. Bei diesem ermittelten sie, dass das Amtsgericht die Bewährung des Mannes widerrufen hatte. Der wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung Verurteilte muss daher noch eine Freiheitsstrafe von 8 Monaten verbüßen.

Die Bundespolizisten nahmen die Verurteilten fest und brachten sie in eine JVA.

