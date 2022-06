Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Trittenheim, an der Moselpromenade

Trittenheim (ots)

Am 30.06.2022, zwischen 10:15 Uhr und 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz unterhalb der Moselbrücke, an der Moselpromenade, in Trittenheim. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Fahrradträger eines parkenden PKW und beschädigte sowohl den Fahrradträger als auch das Fahrzeugheck. Anschließend verließ der Verursacher des Verkehrsunfalles unerlaubt die Unfallstelle.

Die Polizei Schweich bittet Zeugen des Verkehrsunfalles sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell