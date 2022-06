POL-PDTR: Versuchter Opferstock-Aufbruch

Serrig (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 24.06.2022, gegen 18:00 Uhr und Dienstag, 28.06.2022 gegen 08:00 Uhr, wurden aus einem Rohbau in der Hauptstraße in Serrig mehrere Meter Starkstromleitung abgetrennt und entwendet. Dieses führte von dem Verteilerkasten der Baustelle bis in den Rohbau. Insgesamt entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf die Täter oder mögliche Täterfahrzeuge geben ...

mehr