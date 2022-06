Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: LKW beschädigt Fahrzeug im Begegnungsverkehr

Hintertiefenbach (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag kam es kurz vor der Ortslage Hintertiefenbach aus Richtung Fischbach kommend zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei hintereinander fahrende gelbe LKW, die offenbar Baumaterialien geladen hatten, befuhren die K37 gegen 11.30Uhr aus Hintertiefenbach kommend in Richtung Fischbach. Der zweite LKW streifte in einer scharfen Kurve ein entgegenkommendes Fahrzeug, beschädigte dies und setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Zeugen, die Hinweise auf die LKW geben können werden gebeten sich bei der Polizei Idar-Oberstein zu melden.

