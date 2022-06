Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Audifahrer gefährdet und behindert Verkehrsteilnehmer auf der B 255 und B 277/ Polizei sucht Zeugen und Betroffene

Dillenburg (ots)

--

Marburg - B 255 - B 277 - Dillenburg: Nach einer wilden Verfolgungsfahrt nahmen Polizisten einen 35-jährigen Herborner fest. Bei seiner Flucht mit einem blauen Audi A4 mit Weilburger Zulassung (WEL-Kennzeichen) missachtete er das Rotlicht mehrerer Ampeln, überholte halsbrecherisch und beschleunigte auf der Bundesstraße zum Teil auf bis zu 170 km/h. Die Polizei sucht nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Herborners gefährdet oder behindert wurden.

Am Samstagmorgen (11.06.2022), gegen 10.00 Uhr, meldeten Kollegen des Verkehrsdienstes, dass bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Zollbuche ein blauer Audi geblitzt worden sei, dessen Weilburger Kennzeichen kurz zuvor im Zusammenhang mit einem Tankbetrug im Landkreis Marburg-Biedenkopf aufgefallen war. Einer Streife der Herborner Polizei kam der Wagen in Bicken entgegen - die Polizisten wendeten den Streifenwagen und wollten den Fahrer stoppen. Der gab allerdings Gas, fuhr Richtung Herborn davon und reagierte auch nicht auf das Blaulicht und Martinshorn des Funkwagens. An der Einmündung nach Ballersbach ignorierte er das Rotlicht der Ampel. Im weiteren Verlauf überholte er dort mehrfach, obwohl im Fahrzeuge entgegenkamen. Auf der Strecke bis Herbornseelbach beschleunigte er zum Teil auf bis zu 140 km/h. An der Ampelkreuzung in Herbornseelbach fuhr er erneut trotz Rotlichts über die Kreuzung und überholte anschließend mehrfach trotz des Gegenverkehrs - glücklicherweise kam hier niemand zu Schaden. Bis zur Juno-Kreuzung, der B 255 zur B 277 in Richtung Dillenburg, überholte er bei Gegenverkehr unter anderem einen Pkw und einen Lkw. Die Entgegenkommenden musste zum Teil auf die Bankette ausweichen, um Zusammenstöße zu verhindern.

An der Kreuzung bog er mit sehr hoher Geschwindigkeit bei Rotlicht in Richtung Dillenburg ab und beschleunigte auf der Bundesstraße 277 auf bis zu 170 km/h. Letztlich bog er nach Niederscheld ab. An der Abfahrt überholte er einen Pkw, der dort ebenfalls abbiegen wollte. Beim Linksabbiegen in den Hammerweg bremste er einen entgegenkommenden Pkw aus. Letztlich verloren die Polizisten den Audi auf dem Gelände der Adolfshütte aus den Augen. Mittlerweile waren Streifen der Polizei Dillenburg hinzugekommen. Ein Fußgänger machte Polizisten auf den blauen Audi aufmerksam. Dieser Zeuge führte die Ordnungshüter zur Rückseite einer Halle, wo der Audi stand. Der Fahrer lag versteckt neben dem Wagen.

Der Festgenommene ist seit 2014 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegenüber den Polizisten räumte er den Tankbetrug ein. Der Audi ist seit Mai dieses Jahres außer Betrieb gesetzt. Die WEL-Kennzeichen wurden gestohlen und gehörten ursprünglich zu einem Dacia. Im Kofferraum fanden sich zwei MR-Kennzeichen mit gefälschten Plaketten. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen entdeckten die Ermittler geringe Mengen an Drogen. In der Garage neben dem Audi stand ein in Köln gestohlener Toyota. An diesem waren Nummernschilder angebracht, deren Plaketten mutmaßlich gefälscht sind. Aufgrund der beim ihm aufgefundenen Betäubungsmittel durchsuchten Ermittler seine Wohnung in Herborn, dort fanden sich keine weiteren Drogen. Nach seiner Blutentnahme und der erkennungsdienstlichen Behandlung durfte der 35-jährige Herborner das Polizeigewahrsam wieder verlassen.

Die Herborner Polizei ermittelt wegen verschiedenster Eigentums-, Fälschungs-, Zulassungs- und Verkehrsdelikte, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Insbesondere in Bezug auf die Verfolgungsfahrt auf der B 255 und der B 277 suchen die Ermittler diejenigen Autofahrer, die dort am Samstagmorgen (11.06.2022) von dem blauen Audi A3 gefährdet oder behindert wurden.

Die Betroffenen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell