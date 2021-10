Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211003-1: Verletzte bei Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastenrad - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Kinder und ihre Mutter wurden verletzt in eine Uniklinik gebracht. Am Freitagnachmittag (1. Oktober) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Merowingerstraße 154 (Landesstraße 163) in Erftstadt-Bliesheim gekommen. Gegen 15.00 Uhr fuhr ein 71-jähriger Autofahrer auf der Merowinger Straße in Richtung Erftstadt-Liblar. Zur gleichen Zeit fuhr eine 40-Jährige mit ihren zwei Kindern (1/3) auf einem Lastenrad auf der Merowinger Straße in Richtung Bliesheim. Aus unbekannter Ursache soll der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Hierbei stieß er mit der Radfahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin mit ihren Kindern eine Böschung herab. Dabei verletzten sich Mutter und Kinder. Rettungskräfte brachten die Drei in eine Uniklinik. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (cb)

