Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Unfallfluchten Zeugen gesucht + Sachbeschädigungen + Diebestähle und Einbrüche + Unfälle mit und ohne Alkohol + Vor Kontrolle geflohen + Pkw erfasst 3-Jährigen + ...

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Niederroßbach: An Engstelle Metallpfosten beschädigt und weitergefahren / Polizei sucht wichtigen Zeugen -

Nach einer Unfallflucht in Niederroßbach bittet die Polizei um Mithilfe und sucht nach einem wichtigen Zeugen. An einer Engstelle der Grundstraße, der Ortsdurchfahrtsstraße in Niederroßbach, wird durch Verkehrszeichen geregelt, in welcher Reihenfolge entgegenkommende Fahrzeuge diese passieren dürfen. Die aus Haiger kommenden Fahrzeuge sind vorfahrtsberechtigt. Am Freitagabend (10.06.2022), gegen 17.10 Uhr trafen dort ein Lkw aus Oberroßbach kommend und ein Pkw aus Haiger kommend aufeinander. Eine Zeugin beobachtete, dass die beiden Fahrzeuge in der Engstelle auf gleicher Höhe hielten, die Scheiben herunterließen und sich lautstark stritten. Letztlich setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Haiger fort und touchierte dabei einen Warnpfosten, der aus der Verankerung riss. Ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Nach Angaben der Zeugin handelte es sich um einen dunkel blauen 3,5-Tonner mit Siegener Zulassung und der Aufschrift "Heinz Holzbauplanung". Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder die Fahrerin in dem Pkw. Er oder sie wird gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Polizeistation Dillenburg in Verbindung zu setzen.

Haiger: E-Bike geklaut -

Am Sonntag (12.06.2022), zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr haben unbekannte Täter ein blaues E-Bike der Firma "Haibike" entwendet. Dieses war mittels eines Kabelschlossen an der Rückseite des Mehrfamilienhauses in der Industriestraße festgeschlossen. Zeugen bittet die Polizei Dillenburg sich unter Tel.: (02771) 9070 zu melden.

Eschenburg-Wissenbach: In Radgeschäft eingebrochen -

Am frühen Sonntagmorgen (12.06.2022) brach ein Unbekannter in ein Fahrradgeschäft in der Dietzhölzstraße ein. Gegen 02.20 Uhr wurden Zeugen auf den Einbruch aufmerksam. Der Täter schlug die Scheibe eines Fensters ein, hebelte es auf und kletterte in den Laden. Hierbei löste er die Alarmanlage aus. Trotzdem griff sich der Einbrecher eine Geldkassette mit einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld und machte sich aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch am Sonntagmorgen in der Dietzhölzstraße noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbrecher machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Wissenbach: Rollerklau scheitert -

Unbekannte Täter entwendetet einen nicht zugelassenen Piaggio Roller. Dieser stand im Hofweg unter einen Carport. Die Diebe schafften es nicht den Motor zu starten und ließen den Roller im Wiesenweg in Richtung Eibelshausen zurück. Der Besitzer entdeckte seinen Roller schließlich dort. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 250 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl zwischen Freitag (10.06.2022), gegen 20:00 Uhr und Samstag (11.06.2022), gegen 06:30 Uhr nimmt die Polizei Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Siegbach-Eisemroth: Betrunken mit Roller gestürzt -

Nach einem Sturz mit dem Roller ging es für den Fahrer und seine Mitfahrerin am Samstagabend (11.06.2022) mit leichten Verletzungen ins Dillenburger Krankenhaus. Gegen 22.40 Uhr waren die beiden Siegbacher mit einem Roller auf der Landstraße zwischen Eisemroth und Oberndorf unterwegs. Der 58-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte mit seiner 43-jährigen Mitfahrerin zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der Unfallfahrer pustete 2,34 Promille und auch seine Mitfahrerin war augenscheinlich alkoholisiert. Ein Arzt übernahm im Krankenhaus die Blutentnahme. Auf den Siegbacher kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Dillenburg: Pkw erfasst 3-Jährigen auf Laufrad -

Mit Verdacht auf Prellungen und einer Fußverletzung überstand ein dreijähriges Kind am Donnerstag (09.06.2022) einen Zusammenstoß mit einem Pkw. Gegen 16.45 Uhr war der 25-jährige Fahrer eines 1-er BMW auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. An dem dortigen Fußgängerüberweg rollte der 3-jährige Junge mit seinem Laufrad auf die Fahrbahn. Der in Dillenburg lebende Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit dem Kind zusammen. Die Fußgängerampel zeigte für den Jungen Rotlicht, für den Autofahrer leuchtete Grünlicht. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Jungen, gemeinsam mit seinem Vater, in eine Siegener Kinderklinik. Der BMW-Fahrer kam mit einem Schock davon. Die Schäden an dem BMW belaufen sich auf rund 2.500 Euro.

Dillenburg-Frohnhausen: Zu flott unterwegs -

Mit leichten Verletzung überstand ein Unfallfahrer einen Ausflug mit seinem Mitsubishi in den Straßengraben. Am Freitagabend (10.06.2022), gegen 18.00 Uhr war der Führerscheinneuling von Weidelbach in Richtung Frohnhausen unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Dillenburger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Carisma verlor und in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Er verriss das Steuer, schleuderte in die Böschung, kippte auf die Seite und rutschte zurück auf die Straße, wo der Wagen auf die Räder kippte. Der Unfallfahrer trug Prellungen, Schürfwunden und Risswunden davon, die eine Rettungswagenbesatzung erstversorgte. Anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Das Auto hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn: Unfallflucht am Lidl -

Am Freitagabend (10.06.2022) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen am Lidl abgestellten Audi. Der schwarze A4 stand zwischen 18.15 Uhr und 19.05 Uhr in unmittelbarer Nähe des Eingangs. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte das Heck des Audis und ließ an der Stoßstange und dem hinteren Kotflügel der Beifahrerseite einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zurück. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn: Vor Kontrolle geflüchtet -

Mit einer Blutentnahme und Anzeigen wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen seiner Drogenfahrt endete für einen Dillenburger der Versuch vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Am Freitagnachmittag (10.06.2022) nahm eine Streife der Herborner Polizei den Rollerfahrer am Sinner Bahnhof ins Visier. Als dieser die Polizisten bemerkte, nahm er zunächst mit dem Roller Reißaus. Nach nur wenigen Metern stoppte er und die Ordnungshüter kontrollierten ihn. Kurz darauf versuchte er erneut zu fliehen und rannte davon. Letztlich nahmen ihn die Polizisten nach einem 250 Meter-Lauf fest. Bei der Durchsuchung stellten diese knapp fünf Gramm Haschisch sowie etwa zwei Gramm Amphetamin sicher. Es folgten eine Blutentnahme auf der Herborner Wache sowie die erkennungsdienstliche Behandlung des 39-jährigen Dillenburgers. Anschließend durfte der die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar-Dalheim: Diebe bei den Bogenschützen -

Das Gerätehaus des Bogenschützenvereins im Dillfeld rückte in der vergangenen Woche in den Fokus unbekannter Diebe. Im Zeitraum von Donnerstag (09.06.2022), gegen 21.30 Uhr und Samstagnachmittag (11.06.2022), gegen 17.00 Uhr suchten sie das Gelände auf und brachen in den Schuppen ein. Aus diesem ließen sie Werkzeuge und Pfeile im Gesamtwert von rund 300 Euro mitgehen. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Beschädigungen auf dem Schulhof -

Am Wochenende suchten Unbekannte das Gelände der Schule an der Brühlsbacher Warte in der Stoppelberger Hohl auf. Die Täter brachen die Tür zu einer Gartenhütte auf und schleuderten einen Stein in eines der Schulfenster. Geklaut wurde nichts - der Sachschaden summiert sich auf rund 700 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (10.06.2022), gegen 18.00 Uhr und Montagmorgen (13.06.2022), gegen 06.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Hüttenberg-Hochelheim: Autoschlösser verklebt -

Unbekannte Täter haben zwei Fahrzeuge mit Sekundenkleber beschädigt. Am Montag (06.06.2022). gegen 14:00 Uhr fand der Fahrer einer weißen VW T4 Caravelle die Schlösser und Griffe seines Busses verklebt vor. Dieser stand in der Lahnstraße auf Höhe der Hausnummer 12. Im Zeitraum von Mittwoch (08.06.2022), gegen 18:00 Uhr bis Donnerstag (09.06.2022), gegen 10:00 Uhr verklebten die Unbekannten offensichtlich auch noch die Schlösser und Griffe eines roten VW Golfs. Dieser stand in Höhe der Hausnummer 18. Der gesamte Schaden beträgt ungefähr 1.000 Euro. Zeugen bittet die Polizei Wetzlar sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Leun: Vandalen beschädigen Straßenschilder -

Am Samstag (11.06.2022) rissen unbekannte Täter zwischen 01:30 und 05:15 Uhr Straßenschilder in der Wetzlarer- und Limburgerstraße ab. Ebenso knicken sie ein "Vorfahrt gewähren" Schild um. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 750 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Solms-Altenberg: Graffiti an Grillhütte -

Auf rund 500 Euros schätzt die Gemeindeverwaltung den Schaden, den unbekannte Sprayer an der Grillhütte "Schlagkatz" zurückließen. In der Nacht von Samstag (11.06.2022) auf Sonntag (12.06.2022) brachten die Täter auf die Außenwände der in der Straße "Am Heuerberg" gelegenen Hütte "AMP" sowie "Nigga" mit schwarzer Farbe auf. Zeugen, denen im genannten Zeitraum an der Hütte Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell