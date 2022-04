Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf, Lkrs. RW) Unbekannter sprüht mit Feuerlöscher

Epfendorf (ots)

Den Inhalt eines Feuerlöschers hat ein Vandale in der Nacht zum Montag in der Albblickhalle versprüht. Auf der Empore und in den Umkleidekabinen mussten am Morgen deshalb umfangreiche Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Wer für die Tat in Frage kommt und wie der Täter in die Halle kam, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Oberndorf unter Telefon 07423 81010 entgegen.

