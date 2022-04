Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer schanzt über Verkehrsinsel (03.04.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 verursacht hat. Ein 49-Jähriger fuhr mit einem Mercedes CLA 220 in Richtung Schwenningen. Dabei geriet er auf die Abbiegespur in Richtung Schwenninger Straße und schanzte an deren Ende über eine Verkehrsinsel. Dabei demolierte er noch ein Verkehrszeichen, bevor sein Auto auf einer Grünfläche hinter der Insel zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, kam jedoch vorsorglich zur Beobachtung in eine Klinik. Sein Mercedes hatte nur noch Schrottwert. Ein Abschleppdienst holte das Auto an der Unfallstelle ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell