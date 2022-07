POL-PDTR: Dein Einsatz zählt, komm ins Team.

Kenn (ots) - Am Donnerstag, dem 30.06.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es am ehemaligen Real-Markt in Kenn zum versuchten Kupferdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter ging zwei Räume eines Stromversorgers an, indem er die Außentüren aufhebelte. In den Räumen wurde an den Trafoschaltern manipuliert, weshalb es in Teilen von Kenn kurzzeitig zum Stromausfall kam. ...

