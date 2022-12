Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

Grünstadt (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Freitag (02.12.22), 20:50 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw Chevrolet wollte von der Uhlandstraße nach rechts in die Weinstraße einbiegen. Die Lichtzeichenanlage war nicht in Betrieb, so galt für sie "Vorfahrt achten". Einen von links herannahenden, vorfahrtberechtigten Opel-Fahrer übersah die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

