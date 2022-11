Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (15) stürzt wegen hupendem Pkw - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Weil er von einem vorbeifahrenden Pkw angehupt worden ist, stürzte ein 15-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag, 2. November, in Bochum-Eppendorf und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 15-jährige Bochumer gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Schützenstraße in Richtung Eppendorfer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Husackerstraße sei ein Pkw an dem jungen Bochumer vorbeigefahren und habe ihn "angehupt". Der 15-Jährige habe sich nach eigenen Angaben erschrocken und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Der Autofahrer, der mit einem silbernen Mercedes-Benz gefahren sei, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

