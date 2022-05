POL-MA: Mannheim-Oststadt: Radfahrerin bei Unfall verletzt; Verursacher unbekannt - Zeugen dringend gesucht!

München (ots) - - Auch in Deutschland erneut mehr Unternehmen im Fokus aktivistischer Investoren - Top Themen: ESG und die Frage der Energiesicherheit - Hauptaugenmerk liegt auf dem Industriesektor Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, präsentiert die Ergebnisse des jüngsten A&M ...

mehr