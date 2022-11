POL-BO: Alleinunfall - Bochumer (22) stürzt

Bochum (ots) - Wie bereits berichtet kam es am 23. Oktober zu einer Auseinandersetzung nach einem Fußballspiel in Bochum (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5352005). Ein 27-jähriger Schiedsrichter aus Hamm ist dabei schwer verletzt worden. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Weiterhin fahndet die ...

mehr