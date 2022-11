Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raub auf Hernerin (16): Polizei fahndet nach vier tatverdächtigen Männern

Herne (ots)

Vier Unbekannte haben am 31. Oktober eine 16-jährige Hernerin ausgeraubt. Die Kripo sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 16-Jährige gegen 23.20 Uhr zu Fuß auf der Straße "Am Berg" in Richtung Bickernstraße in Herne unterwegs. In Höhe der Hausnummer 35 seien vier Männer auf die junge Hernerin zugekommen. Zwei der Unbekannten haben das Mädchen festgehalten, während ein Täter ihr die Handtasche gewaltsam vom Arm riss. Die vierte Person versuchte ihr das Handy aus der Hand zu nehmen, welches sie jedoch festhalten konnte. Mit der Handtasche der 16-Jährigen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die vier Täter werden wie folgt beschrieben:

- Etwa 18 Jahre alt - "Südländisches Aussehen" - Schwarze Haare (nach hinten gestylt) - Dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans - Maskiert (keine medizinische Maske)

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu den gesuchten Männern machen?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell