Polizei Bochum

POL-BO: Pkw-Brand - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Am 1. November, gegen 3.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem Pkw-Brand. Aus noch ungeklärter Ursache brannte an der Feldsieper Straße ein Kleinwagen und wurde dabei erheblich beschädigt.

Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

