POL-BO: "Süßes oder Saures!" - Halloween-Spielregeln für unser Revier

Bochum (ots) - Eine Sachbeschädigung wurde der Polizei am 29. Oktober, gegen 20.15 Uhr, in Bochum gemeldet. An der Grimmestraße warfen Unbekannte eine Bierflasche gegen ein Obergeschossfenster eines Mehrfamilienhauses. Durch den Wurf zersplitterte das Fenster. Die Bochumer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte ...

