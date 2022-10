POL-BO: Sachbeschädigung durch Flaschenwurf - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Sonntagnachmittag, 30. Oktober, ist ein 60-jähriger Radfahrer aus Gelsenkirchen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Bochumer gegen 16.00 Uhr mit seinem Pkw die Bessemerstraße in Richtung Alleestraße. An der Einmündung Klarastraße beabsichtigte er nach rechts in diese ...

