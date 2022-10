POL-PDLD: Nachtragsmeldung zur Vermisstensuche mit Hubschrauber: Vermisster wurde aufgefunden

Landau (ots) - Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es gestern Abend (21.10.2022) gegen 17:20 Uhr in der Ostbahnstraße in Landau. Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer gerieten aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 26-jährige Täter ein Messer und bedrohte sein Gegenüber damit. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Mehrere Zeugen ...

