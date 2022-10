Polizei Bochum

POL-BO: Motorrollerfahrer (13) flüchtet vor der Polizei - Tatverdächtiger und sein Sozius verstecken sich in Herner Hinterhof

Bochum, Herne (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wollten Polizeibeamte am Samstag, 29. Oktober, gegen 23.05 Uhr an der Hüller-Bach-Straße in Bochum einen Motorrollerfahrer und seinen Sozius anhalten.

Der Fahrer beschleunigte jedoch seinen Roller und flüchtete.

Die Beamten fanden das Fahrzeug wenig später abgestellt in einem Hinterhof an der Edmund-Weber-Straße in Herne. Zwei Jugendliche (13 und 16, aus Bochum) versteckten sich dort hinter einem Anhänger.

Bei der Feststellung der Personalien stellte sich heraus, dass der 13-Jährige den Motorroller gefahren hat. Die beiden Jugendlichen wurden zur Wache gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell