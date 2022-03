Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Hinweis auf blauen VW Polo

Hachenburg (ots)

Am 16.03.2022 kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Expert-Klein-Marktes in Hachenburg (Adolf-Münch-Weg). Ein ordnungsgemäß geparkter Nissan Micra wurde laut Zeugenaussagen durch einen rangierenden blauen VW Polo mit WW-Kennzeichen beschädigt. Der unfallverursachende PKW setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort. Ergänzende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.-Nr: 02662-9558-0

