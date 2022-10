Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tötungsdelikt Tamara T.: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Bremerhaven (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Bremerhaven

Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an Tamara T., deren Leiche am 05. September am Fluss Geeste gefunden wurde, einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach intensiv und umfangreich geführten Ermittlungen durch die Polizei Bremerhaven in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bremen - Zweigstelle Bremerhaven - konnte nunmehr ein dringender Tatverdacht gegen einen 32-jährigen Bremerhavener begründet werden. Der Mann wurde am Mittwochmorgen vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Bremerhaven heute Haftbefehl wegen Totschlags gegen den Mann erlassen und am selben Tag verkündet.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an und die Polizei nimmt weiter Hinweise entgegen, die zur weiteren Aufklärung des Geschehens beitragen können.

