Polizei Bochum

POL-BO: Nach Verkehrsunfall in Bochum: Radfahrer (60) schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Sonntagnachmittag, 30. Oktober, ist ein 60-jähriger Radfahrer aus Gelsenkirchen schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-jähriger Bochumer gegen 16.00 Uhr mit seinem Pkw die Bessemerstraße in Richtung Alleestraße. An der Einmündung Klarastraße beabsichtigte er nach rechts in diese einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Gelsenkirchener, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bessemerstraße ebenfalls in Richtung Alleestraße unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

