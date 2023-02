Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 04.02.2023

Diepholz (ots)

Polizeikommissariat Syke

Twistringen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Am Freitag, den 03.02.2023, gegen 14:05 Uhr, befährt ein 74-jähriger aus Bassum mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg an der Bremer Straße (B 51) in Twistringen. In Höhe der Straße Krümpel stürzt der alleinbeteiligte Radfahrer und zieht sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Der Radfahrer wird zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Polizeikommissariat Weyhe

Kirchweyhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 02.02.2023, kam es zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Unfallflucht in Weyhe-Kirchweyhe. In der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnr. 18, war ein Pkw Hyundai geparkt. In dem oben genannten Zeitraum fuhr ein bislang Unbekannter gegen den Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Hyundai wurde dabei vorne rechts beschädigt. Es entstand ein Schaden von über 1.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 zu melden.

Polizeikommissariat Sulingen

Sulingen - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und leichtverletzten Beteiligten

Auf der Bundesstraße 214 im Bereich Sulingen-Klein Lessen ereignete sich am 03.02.2023 gegen 07:29 Uhr ein Verkehrsunfall. Die Beteiligten 03 (W, 32 Jahre, aus Bad Essen), 02 (M, 33 Jahre, aus Varrel) und 01 (W, 47 Jahre, aus Diepholz) befuhren in der vorgenannten Reihenfolge mit ihren Pkw die Bundesstraße 214 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Sulingen. In Höhe der Bushaltestelle Klein Lessen fuhr ein haltender Schulbus wieder auf die Bushaltestelle auf. Die Bet. 03 und 02 hielten an und ermöglichten dem Bus das Einfahren. Die Bet. 01 übersah das Halten des Busses und fuhr auf das Fahrzeug des Bet. 02 auf, welcher auf das Fahrzeug der Bet. 03 geschoben wurde. In Folge des Aufpralls wurden die Bet. 01 und 03 leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.500 Euro an den drei Fahrzeugen. Während der polizeilichen Aufnahme war die Bundesstraße 214 im Bereich der Unfallstelle einseitig gesperrt.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In Sulingen auf dem rückwärtigen Parkplatz des Eiscafé San Marco (Lange Straße 15) kam es am 03.02.2023 zwischen 16:45 und 20:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Verbindung mit einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug (Skoda) auf dem Parkplatz abgestellt und bei ihrer Rückkehr einen Unfallschaden festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Es wird vermutet, dass ein unbekannter Beteiligter beim Ein- oder Ausparken den Schaden mit seinem Fahrzeug verursachte. Zeugen zum Verkehrsunfall werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell