POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) In der Bühlstraße gegen Mauer gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht (14.07.2022)

Singen (ots) - Am Mittwochnachmittag sind in einem Linienbus auf der Schaffhauser Straße mehrere Fahrgäste gestürzt, nachdem der Bus stark bremsen musste. Der Bus der Linie 302 fuhr von Hilzingen nach Singen. Gegen 15.50 Uhr hielt der Bus an der Haltestelle vor dem Bahnübergang auf der Schaffhauser Straße zunächst an und setzte dann seine Fahrt fort. Aufgrund ...

mehr