Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Elektrokabel gestohlen - Einbruch in Vereinsheim

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Am Montag (23.05.) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Bushaltestelle in der Straße "Zum Schulzenberg" mit Symbolen und einem Schriftzug politisch motivierten Hintergrunds beschmiert hatten. Es entstand circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Elektrokabel gestohlen

Hosenfeld. Unbekannte stahlen zwischen Montag (20.05.) und Mittwoch (23.05.) mehrere hundert Meter Elektrokabel vom Lagerplatz einer Firma in der Frankfurter Straße. Da das Diebesgut ein Gewicht von mehreren Tonnen hat, ist davon auszugehen, dass die Verladung und der Abtransport mit einem geeigneten Lkw erfolgte. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Vereinsheim

Künzell. Am Dienstag (24.05.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Straße "Am Noppen" im Ortsteil Keulos ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dabei verursachten sie circa 500 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

