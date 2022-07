Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Fahrgäste stürzen in Linienbus - Polizei sucht Zeugen (13.074.2022)

Singen (ots)

Am Mittwochnachmittag sind in einem Linienbus auf der Schaffhauser Straße mehrere Fahrgäste gestürzt, nachdem der Bus stark bremsen musste. Der Bus der Linie 302 fuhr von Hilzingen nach Singen. Gegen 15.50 Uhr hielt der Bus an der Haltestelle vor dem Bahnübergang auf der Schaffhauser Straße zunächst an und setzte dann seine Fahrt fort. Aufgrund schließender Bahnschranken musste der Busfahrer jedoch unmittelbar nach der Anfahrt stark abbremsen, wodurch mehrere Fahrgäste im Bus zu Fall kamen. Anschließend fuhr der Bus bis zum Bahnhof weiter. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere Fahrgäste die mit diesem Bus gefahren sind, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

