POL-UN: Fröndenberg - Ergänzung zur Öffentlichkeitsfahndung: Lichtbild der vermissten Tochter veröffentlicht

Unna (ots) - Nach einem Diebstahl auf einem Wertstoffhof an der Viktoriastraße in Unna hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (24.06.2022) drei Tatverdächtige festgenommen. Ein Zeuge machte gegen 0.35 Uhr auf dem Gelände verdächtige Beobachtungen und wählte daraufhin den Notruf. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit mehreren Einsatzkräften ...

mehr