Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Drei Festnahmen nach nächtlichem Diebstahl auf Wertstoffhof

Unna (ots)

Nach einem Diebstahl auf einem Wertstoffhof an der Viktoriastraße in Unna hat die Polizei in der Nacht zu Freitag (24.06.2022) drei Tatverdächtige festgenommen.

Ein Zeuge machte gegen 0.35 Uhr auf dem Gelände verdächtige Beobachtungen und wählte daraufhin den Notruf. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit mehreren Einsatzkräften bemerkten die Streifenwagenbesatzungen insgesamt vier Personen, von denen eine bei Eintreffen in Richtung Stadtzentrum flüchtete. Auf dem Uelzener Weg trafen die Polizeibeamten zwei Männer und eine Frau an. Diese führten fünf Tüten Altkleider und drei Elektrogeräte mit sich, die vom Servicehof stammten.

Während der Durchsuchungsmaßnahmen ließ ein 20-jähriger Beschuldigter zwei mit Betäubungsmitteln gefüllte Klemmverschlussbeutel fallen. In seiner Hosentasche befand sich ein weiterer. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 20-Jährige sowie der 19-jährige und die 34-jährige Beschuldigten, bei denen es sich um Unnaer handelt, wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Weil die vierte tatverdächtige Person noch flüchtig ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell