POL-MR: Zigarettenautomat gesprengt + Blaues Damenrad entwendet + Diebe in Schule entwendeten auch Fahrzeug + Das war knapp + Unfallfluchten

Gladenbach- Runzhausen: Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht auf Mittwoch, 1. Februar, sprengten Unbekannte in der Daubhausstraße einen Zigarettenautomaten und flüchteten mit Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge. Erst am Morgen erfuhr die Polizei von der Tat und ermittelte im weiteren Verlauf einen Zeugen, der gegen 1.25 Uhr einen lauten Knall gehört hatte. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die Tatzeit. Durch das Aufsprengen entstand ein etwa 2.500 Euro hoher Schaden am Automaten sowie an der Außenfassade eines Getränkemarkts. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen an dem Zigarettenautomaten bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Blaues Damenrad entwendet

In der Universitätsstraße kam am Freitag, 27. Januar, ein blaues Damenrad abhanden. Vermutlich zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr nahmen Diebe das angeschlossene Rad mit einem auffälligen Rückspiegel an der linken Lenkerseite an sich und machten sich mit dem rund 100 Euro wertvollen Diebesgut aus dem Staub. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Diebe in Schule entwendeten auch Fahrzeug

Bei dem Einbruch in eine Schule in der Paul-Natorp-Straße nahmen Diebe einen kleinen Tresor mit enthaltenem Bargeld sowie Laptops und iPads an sich. Zudem gelangten sie an den Schlüssel des schuleigenen Busses und entwendeten den auf dem Schulhof geparkten blauen Sprinter, an dem das Kennzeichen MR-EK 12 hing. Der Wert des Diebesguts dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, zudem entstand ein mehrere tausend Euro hoher Schaden durch das Handeln der Diebe. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen: Wem ist zwischen Dienstag, 31. Januar, 16.15 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, etwas Verdächtiges auf dem Schulhof oder am Schulgebäude aufgefallen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verbleib des blauen Sprinters geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Landkreis: Das war knapp

Beinah erfolgreich verlief am Mittwoch, 1. Februar, die Betrugsmasche "Schockanruf" in gleich zwei Fällen. Gegen 17.05 Uhr rief eine irritierte Seniorin bei der Polizei an und wunderte sich, dass das Amtsgericht geschlossen sei. Auf Nachfrage schilderte sie, einem Anwalt dort Schmuck übergeben zu wollen, damit ihre Nichte freigelassen wird. Dies sei telefonisch abgesprochen worden, nachdem sie die geforderten 80.000 Euro nicht aufbringen konnte und stattdessen ihren Schmuck übergeben wollte. Selbst nachdem ein Beamter ihr telefonisch eindringlich die Betrugsmasche erläutert hatte, glaubte sie noch immer der Geschichte der Betrüger. Eine Streife nahm sich der Sache daraufhin an und konnte die Dame schließlich davon überzeugen, dass es ihrer Nichte gut ging und sie auf Betrüger reingefallen war.

Eine andere Seniorin erschien am Nachmittag in einer Bankfiliale, um 70.000 Euro abzuheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter witterte den Betrugsversuch, verhinderte die Auszahlung und informierte die Polizei. Auch in diesem Fall hatte die Seniorin zuvor einen Anruf von einer angeblichen Staatsanwältin erhalten, die von einem tödlichen Verkehrsunfall berichtete, den die Tochter der Seniorin verursacht haben sollte. Begleitet wurde das Telefonat durch eine weinerliche Frauenstimme, so dass die Seniorin annahm, ihre Tochter zu hören.

Beide Fälle zeigen mal wieder, wie wichtig es ist, diese Betrugsmasche bekannter zu machen. Weitere Informationen finden Sie dazu unter anderem hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5427034 .

Biedenkopf: Holzteil verursacht Schaden

Auf der B62 zwischen Kombach und Eckelshausen beschädigte am Montag, 30. Januar, ein Holzstück einen Fiat Panda an der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Bislang steht nicht fest, ob das Holzstück möglicherweise aufgewirbelt wurde oder eventuell von einem entgegenkommenden, Richtung Dautphetal fahrenden Langholztransporter fiel. Der Unfall passierte gegen 11.05 Uhr, die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen. Bei dem Langholztransporter handelte es sich wahrscheinlich um eine weiße Zugmaschine, die Baumstämme auf einem Anhänger transportierte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise dazu bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Biedenkopf- Eckelshausen: Wohnmobil beschädigt

Zwischen Mittwoch, 11. Januar, 12 Uhr, und Mittwoch, 25. Januar, 12 Uhr, beschädigter ein unbekannter Autofahrer ein in der Obere Bergstraße geparktes Wohnmobil. An dem Mercedes-Fahrzeug entstand dadurch ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Beamten der Polizeistation Biedenkopf bitten um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

