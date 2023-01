Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Breidenbach, Lohra und Amöneburg - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Breidenbach - Weißer Kleinlaster flüchtet nach Kollision mit grauem Skoda Kamiq

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 25. Januar, gegen 21.30 Uhr am Ortseingang von Breidenbach am Abzweig der Bundesstraße 253 zur Landstraße 3049 nach Wolzhausen ereignete. Die beiden beteiligten Fahrzeuge, ein grauer Skoda Kamiq und ein folgender weißer Kleinlastwagen mit ausländischem Kennzeichen kamen über die B 253 von Oberdieten nach Breidenbach. Am Ortseingang kollidierte dann der Kleinlaster beim Abbiegen nach Wolzhausen mit dem vorausfahrenden und verkehrsbedingt langsamer werdenden Skoda. Während dessen Fahrer sofort hinter der Einmündung anhielt, setzte der Lastwagenfahrer seine Fahrt fort. Am Skoda entstand ein bislang nicht bezifferter Schaden. Der unverletzt gebliebene, 21 Jahre alte Skodafahrer konnte den beteiligten weißen Kleinlaster nicht näher beschreiben. Wer war zur Unfallzeit in der Hauptstraße an der Einmündung? Wer hat die Kollision bemerkt? Wer kann Angaben zum beteiligten weißen Kleinlastwagen mit dem ausländischen Kennzeichen machen? Wo steht ein solcher Kleinlaster mit einem frischen Unfallschaden an der Front, eventuell mit grauer Fremdfarbe an der Kollisionsstelle? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lohra - Unfall bei Überholmanöver - Dunkler Kombi überholte blauen Golf

Bei einem Überholmanöver kam der Fahrer des überholten Autos nach rechts von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Unfall passierte am Freitag, 27. Januar, gegen 12 Uhr auf der Landstraße 3061 auf dem Weg von Kirchvers nach Altenvers. Der 18 Jahre alte Fahrer des blauen VW Golf schilderte, dass der ihn überholende Pkw, ein dunkler Kombi, mehrfach so nahekam, dass er zur Verhinderung eines Unfalls nach rechts auswich. Dabei geriet der Golf auf die Seitenbankette und rutschte in der Folge in den Graben. Am Steuer des Kombis saß ein 30 bis 40 Jahre alter Mann mit dunklen kurzen Haaren. Er war allein im Auto. Da es nicht zu einer Kollision zwischen den Autos kam, könnte der Kombifahrer den Unfall nicht bemerkt haben. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten den Kombifahrer sowie etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Amöneburg - Unfallflucht Am Markt - Parkenden schwarzen Passat angefahren

An dem am Straßenrand an der Schule Am Markt geparkten schwarzen VW Passat entstand ein Heckschaden von mindestens 2500 Euro. Der zu dem Schaden führende Unfallhergang und damit auch das beteiligte Fahrzeug und/oder dessen Fahrer sind nicht bekannt, sodass die Polizei dringend nach Zeugen sucht. Der Unfall war am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 08.20 und 12.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

