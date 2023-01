Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachbeschädigung, Körperverletzung, Nötigung - Gefährdung des Straßenverkehrs - Polizei sucht nach Vorfall auf der B 62 nach Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Polizei Stadtallendorf sucht nach einem Geschehen auf der B 62 in Höhe von Kirchhain am Dienstag, 03. Januar, gegen 01.40 Uhr, nach Zeugen. Beteiligt an den vom Daimlerfahrer geschilderten Vorfällen waren ein weißer Kleintransporter (Renault Master) mit ausländischem Kennzeichen und ein weißer Daimler Benz Actros mit Containeraufbau. Der Fahrer des Kleintransporters steht unter dem Verdacht der Sachbeschädigung und der Körperverletzung sowie der Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unmittelbar nachdem der Daimlerfahrer von der Alsfelder Straße aus auf die B 62 Richtung Marburg auffuhr, überholte der folgende Fahrer des Kleintransporters trotz Gegenverkehrs. Der Daimlerfahrer bremste stark ab und verhinderte eigenen Angaben zufolge so einen Unfall. Insbesondere der Fahrer dieses entgegengekommenen Autos, zu dem es leider keine weitere Beschreibung gibt, ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge, der gebeten wird, sich zu melden. Auf der Weiterfahrt betätigte der Daimlerfahrer mehrfach die "Lichthupe", um den nun vorausfahrenden Kleintransporterfahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Es kam durch diesen zu mehrfachen Bremsmanövern bis hin zum Stillstand beider Fahrzeuge und einem Wortwechsel der Fahrer. Im weiteren Verlauf zog sich der Lastwagenfahrer eine Verletzung zu und es entstand ein Schaden am Containeraufbau seines Daimlers. Wer war in der Nacht noch auf der B 62 unterwegs? Wem sind die beiden Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu den Fahrweisen machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

