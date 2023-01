Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel - Weitere Vorfälle am Donnerstag + Unfallfluchten in Marburg, Gladenbach und Neustadt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Fahrten unter dem Einfluss berauschender Mittel - Weitere Vorfälle am Donnerstag

Die Polizei beendete am Donnerstag, 26. Januar, insgesamt fünf Fahrten von Männern im Alter zwischen 25 und 62 Jahren. Sie fuhren, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Außer dem Ende der jeweiligen Fahrt veranlasste die Polizei in allen Fällen Blutproben. Die Verkehrskontrollen erfolgten aus unterschiedlichen Anlässen. Mal fiel der Polizei ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen auf, mal ein unterbliebenes Abblenden durch den mit Fernlicht entgegenkommenden Autofahrer. Es gab jedoch auch ganz allgemeine Verkehrskontrollen. Kontrollorte waren die 'Frankfurter Straße in Cölbe, sowie die Köhlersgrundgasse, die Berliner Straße, die Willy-Mock-Straße in Marburg und die B 3 zwischen Cölbe und Schönstadt. Unter den überprüften Autofahrern befand sich ein 54 Jahre alter Mann aus dem Nordkreis, der nicht nur unter dem Einfluss von Amphetaminen, sondern zudem ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein, fuhr. "Die Polizei behält den Straßenverkehr weiterhin im Auge, setzt die Verkehrskontrollen fort und verfolgt konsequent jedes Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und/oder anderen berauschenden Mitteln!"

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Unfallflucht am Klinikum - Weißer Tiguan beschädigt

An dem weißen VW Tiguan mit Korbacher Kennzeichen waren Lackschäden an der Beifahrertür und ein Schaden am rechten Außenspiegel. Über den Verursacher dieses Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro ist zur Zeit nichts bekannt. Der Tiguan stand zur relevanten Unfallzeit zwischen 07.15 Uhr am Dienstag, 17. und 09.35 Uhr am Freitag, 20. Januar auf dem Parkplatz des Universitätsklinikums Marburg in der Baldinger Straße. Der Unfallhergang steht nicht fest, möglicherweise entstand der Schaden auch durch ein unachtsames Öffnen einer Autotür. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach- Spiegelschaden bei Kollision im Begegnungsverkehr

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf suchen Zeugen nach und bitten um Hinweise zu einer Unfallflucht, die am Donnerstag, 26. Januar, gegen 16.20 Uhr auf der Landstraße 3266 zwischen Runzhausen und Sinkershausen passierte. Auf dem Weg nach Sinkershausen kam dem schwarzen BMW einer 49-Jährigen ein Auto entgegen und beim aneinander Vorbeifahren gab es durch die Kollision der Außenspiegel einen großen Knall. Die BMW-Fahrerin fuhr zunächst bis Sinkershausen, wendete dort und kehrte zur Unfallstelle zurück. Dort wartete der andere Unfallbeteiligte jedoch nicht und kehrte auch nicht wieder. Am BMW entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu dem verursachenden Auto konnte die BMW-Fahrerin nicht geben. Sie sah zwar nach dem Knall im Rückspiegel zwei Fahrzeuge, konnte aber zu diesen keine sicheren Aussagen machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Neustadt - Unfallflucht in der Hindenburgstraße - Spiegelteil sichergestellt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Stadtallendorf suchen einen eventuell schwarzen Opel Astra mit beschädigten rechten Außenspiegel. Das sichergestellte Teil der Spiegelabdeckung deutete auf ein zwischen November 2008 und Januar 2010 erstmals zugelassenen Pkw hin. Der Fahrer dieses Autos steht unter Verdacht, beim Durchfahren der Hindenburgstraße in Neustadt einen am Straßenrand vor dem Anwesen 68 a geparkten grauen Audi A 6 beschädigt zu haben. An dem Audi entstand ebenfalls am Spiegel ein Schaden. Die Verkehrsunfallflucht war wahrscheinlich am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 18 und 19.30 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Audi gekommen sein könnte? Wo steht weit dieser Zeit ein älterer Opel Astra H mit einer fehlenden rechten Spiegelabdeckung? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

