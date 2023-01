POL-MR: Automatenaufbruch scheiterte + Durstiger Kellereinbrecher + Auto- und Mofafahrer unter Drogeneinfluss + Zeugensuche nach Unfallfluchten in Marburg, Lohra, Breidenbach und Kirchhain

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Wehrda - Automatenaufbruch scheiterte

In Wehrda versuchte ein Dieb den Geldbehälter am Automaten für die Gemeinschaftswaschmaschinen im Keller des Hauses Ernst-Lemmer-Straße 14 aufgzubrechen. Zwar blieb der Täter ohne Beute, jedoch richtete er einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Wer hat zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Freitag und 16 Uhr am folgenden Sonntag, 22. Januar, im Haus verdächtige Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Personen gesehen? Wem sind hausfremde Personen im Haus oder in unmittelbarer Umgebung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Durstiger Kellereinbrecher

Aus einem aufgebrochenen Keller eines Hauses im Carl-Orff-Weg fehlen zwei Kisten Sprudelwasser und 10 Flaschen Apfelsaft. Der Einbruch in den Keller des Mehrfamilienhauses war zwischen 13 Uhr am Samstag, 21. Januar und 13 Uhr am Mittwoch, 25. Januar. Ob der Täter seine Beute mit einem einmaligen Transport oder in Etappen wegschaffte, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo oder Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe - Mofafahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und zog einen 62 Jahre alten Mofafahrer aus dem Verkehr, nachdem sein Drogentest positiv auf THC reagiert hatte. Die Zweiradfahrt des Mannes endete mit der Kontrolle in der Frankfurter Straße am Donnerstag, 26. Januar, um 09.30 Uhr.

Marburg - Positiver Drogentest bei 25-jährigem Autofahrer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Berliner Straße am Donnerstag, 26. Januar, um 12.35 Uhr, entstand der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Drogentest des 25-Jährigen bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Die Autofahrt endete mit der Kontrolle. Die Polizei entließ den Mann nach der Entnahme der veranlassten Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg - Eisplatten flogen auf die Straße - Glück im Unglück für nachfolgenden Verkehr

Bei einem Fahrstreifenwechsel lösten sich wohl Eisplatten vom Dach des Anhängers des Sattelaufliegers und flogen auf die Straße. Eine nachfahrende Autofahrerin konnte durch eine eingeleitete Vollbremsung und ein Ausweichmanöver den direkten Aufprall auf ihren Pkw zwar verhindern, nicht jedoch den Schaden den die Splitter der auf der Straße zerplatzten Eisplatte an ihrem Auto anrichteten. Nach den Angaben der Frau, waren durch ihr Bremsmanöver weitere nachfolgende Autos zu entsprechenden Fahrmanövern gezwungen. Genau diese Autofahrer sucht die Polizei nun als Zeugen.

Das Geschehen ereignete sich am Freitag, 20. Januar, gegen 09.50 Uhr, auf der Kraftfahrstraße, der B 3 zwischen dem Cölber Dreieck (Anschlussstelle Lahntal/Biedenkopf) und der Anschlussstelle Bürgeln Ginseldorf). Der Sattelzugfahrer wechselte den Fahrstreifen, um letztlich über die B3 Richtung Kassel weiterzufahren. Die betroffenen Autofahrer und etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Lohra - Beule in der Tür - 1500 Euro Schaden am Ford Puma

Der Schaden an der hinteren Tür der Fahrerseite entstand zwischen 16 Uhr am Freitag, 20. Januar und 15.30 Uhr am Dienstag, 24. Januar. Der graue Ford Puma parkte in dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand nahe dem Anwesen Lindenplatz 2. Wie der Schaden entstand, steht derzeit nicht fest. Den Spuren nach liegt wahrscheinlich ein Verkehrsunfall vor, wobei der Verursacher flüchtete. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten Ford gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Breidenbach - Spiegelschaden am grauen Kombi

Aufgrund der Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein mit zu geringem Seitenabstand vorbeifahrendes Fahrzeug den Spiegelschaden an dem vor dem Anwesen Hintalstraße 20 geparkten grauen VW Passat Kombi verursachte. An dem Kombi entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfall war von Dienstag auf Mittwoch, 25. Januar, zwischen 21.40 und 07.42 Uhr. Aufgrund erster Befragungen könnte der Unfall tatsächlich am frühen Morgen nach 07.30 Uhr passiert sein. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf das verursachende Fahrzeug, das mutmaßlich von der Querstraße kommend zur Hessenstraße fuhr. Der Unfallverursacher flüchtete. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtsachbearbeiter bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Kirchhain - Unfallflucht in der Brückenstraße zwischen 11.30 und 11.50 Uhr

Am Dienstag, 24. Januar, parkte ein schwarzer Ford Focus Kombi zwischen 11.30 und 11.50 Uhr in der Brückenstraße nahe einem Schreibwarengeschäft. Als die Fahrerin zurückkehrte, bemerkte sie auf der Straße neben ihrer Fahrertür ein schwarzes Kunststoffteil, wie sich herausstellte die untere Abdeckung ihres linken Außenspiegels. Vermutlich entstand der Schaden durch ein mit zu geringem Seitenabstand vorbeifahrendes Fahrzeug. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum mutmaßlich den Schaden verursachenden Fahrzeug. Wer war zur Unfallzeit in der Brückenstraße und hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Kombi bzw. dessen Außenspiegel gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

