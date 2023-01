POL-MR: ACHTUNG - Berichtigung (Bezug: Pressemeldungen von heute) Bei dem Bericht hatte sich ein Datumsfehler eingeschlichen.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Täterermittlung dank markante Personenbeschreibung

Das Beibehalten seines markanten äußeren Erscheinungsbildes kam der Polizei entgegen und führte letztlich zur Aufklärung der Sachbeschädigung an der Oberstadtwache, einer Tat aus der Silvesternacht. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben einen ersten Verdacht gegen einen Mann mit sehr markantem Aussehen und Auftreten. Ein Ermittler der Polizei Marburg kontrollierte am 16. Januar in der Oberstadt einen Mann, auf den genau diese Beschreibung zutraf. Der in Wetter lebende 27-Jährige gab letztlich zu, die Sachbeschädigung aus Enttäuschung darüber begangen zu haben, dass vom Ordnungsamt nichts gegen das Sylverstböllern in der Oberstadt unternommen wurde. Die Polizei entließ den Mann nach den notwendigen Maßnahmen.

