Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Erst Alkohol in Tankstelle geklaut-dann randaliert

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, 10.04.2022, gegen 04.16 Uhr, entwendete die 33-jährige Beschuldigte in der Esso Tankstelle in Pirmasens, eine Flasche Jägermeister, sowie eine Flasche Bier. Diese verstaute sie in ihre Handtasche und den Verkaufsraum ohne zu bezahlen. Kunden welche sich ebenfalls im Verkaufsraum aufhielten beobachteten die Tat und informierten die Kassiererin, welche zu diesem Zeitpunkt mit dem Einsortieren der Backwaren beschäftigt war. Die Mitarbeiterin konnte die Beschuldigte noch auf dem Tankstellengelände zur Rede stellen und lies sich die zwei Flaschen nach kurzer Diskussion wieder aushändigen. Nachdem die Mitarbeiterin wieder in den Verkaufsräumen war, begann die Beschuldigte im Außenbereich zu randalieren und verschiedene Gegenstände umzuwerfen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen, verhielt sich die 33-Jährige sichtlich alkoholisiert und verbal aggressiv gegenüber den anderen Kunden, sowie den eingesetzten Beamten. Aufgrund ihrem gezeigten Verhalten wurde sie zur Eigensicherung gefesselt. Bei der Durchsuchung konnte griffbereit in ihrer Handtasche ein Taschenmesser, sowie ein Teppichmesser aufgefunden- und sichergestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 04:26 Uhr einen Wert von 1,48 Promille. Weiterhin zeigten die Pupillen keinerlei Reaktion auf Lichteinfall. Zeitlich war sie ebenfalls nicht orientiert. Während der Sachverhaltsaufnahme war sie in ihrem Ver-halten immer wieder wechselhaft und versuchte trotz Fesselung auf die Beamten zu-zugehen und die Konfrontation und Diskussion zu suchen. Sie beleidigte daraufhin im Beisein der Polizeibeamten die Kassiererin mit den Worten "du Fotze". Mittels Rettungswagen wurde die Beschuldigte ins Krankenhaus Pirmasens in die psychiatrische Abteilung verbracht. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl mit Waffen und Beleidigung zu.

