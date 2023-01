Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Feuer im Bergerweg - Mülltonnen brannten + Brand einer Wohnung + Großeinsatz am Schalkert + Zeugen gesucht nach Kollision zwischen Vito und Sattelzug auf der Kraftfahrstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schröck - Feuer im Bergerweg - Mülltonnen brannten

In der Garagenzufahrt eines Anwesens im Bergerweg brannten in der Nacht zum Dienstag, 24. Januar, gegen 02.30 Uhr drei nebeneinanderstehende 240 Liter-Abfallbehälter komplett ab. An der Mauer hinter den Mülltonnen entstand durch Rauch- und Rußablagerungen, am in der Einfahrt geparkten Auto durch die Hitzeentwicklung ein Sachschaden. Bislang gibt es keine Hinweise zur Brandursache. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Todenhausen - Brand einer Wohnung

Am Mittwochmorgen (25. Januar) waren Feuerwehr und Polizei wegen eines gemeldeten Brandes ab etwa 07.40 Uhr in der Kolonistenstraße im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen entstand in der Dachgeschosswohnung eines Hauses aus Unachtsamkeit ein Feuer. Der Mieter, sowie die einzige weitere im Haus anwesende Person konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte und sucht anschließend noch nach Glutnestern. Der Brand führte zu einem mutmaßlich sechsstelligen Schaden. Die Dachgeschosswohnung ist zunächst nicht bewohnbar.

Neustadt - Großeinsatz am Schalkert

Die Feuerwehren aus mehreren Ortsteilen von Neustadt und auch aus Stadtallendorf sowie die Polizei waren am Mittwoch, 25. Januar, ab etwa 07.30 Uhr in der Straße Am Schalkert im Einsatz. Der Bewohner hatte dichten schwarzen Qualm gemeldet, der sich bereits über den Keller und das Erdgeschoss des Einfamilienhauses verbreitet hatte. Die beiden Anwesenden konnten das Haus über eine Leiter der Feuerwehr vom Balkon im ersten Stock verlassen. Die Untersuchungen hinsichtlich einer etwaig erlittenen Rauchgasvergiftung waren ohne Befund, sodass es keine Verletzten gab. Nach den ersten Ermittlungen deutete alles auf einen technischen Defekt der Heizungsanlage als Brandursache hin. Nach den Lösch- und Belüftungsarbeiten konnten die Bewohner wieder zurück ins Haus. Der über die zerstörte Heizung hinausgehende Gebäudeschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Cölbe - Zeugen gesucht nach Kollision zwischen Vito und Sattelzug auf der Kraftfahrstraße

Am Montag, 23. Januar, gegen 12.25 Uhr, kam es auf der Stadtautobahn zwischen den Anschlussstellen Lahntal/Biedenkopf (Cölber Dreieck) und Cölbe/Wehrda zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein blauer Sattelzug mit auf einem Tiefladeanhänger transportierten Radladern und ein blauer Mercedes Vito. Alle beteiligten Fahrzeuge befanden sich auf dem Weg Richtung Gießen. Beide Fahrer beabsichtigten einen auf dem rechten Fahrstreifen langsam fahrenden weiteren Sattelzug zu überholen, zu dem keine weitere Informationen vorliegen. Im Verlauf dieses Manövers und der dazugehörenden Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision zwischen dem Sattelzug und dem Vito, wobei die Fahrer unverletzt blieben und lediglich am Vito ein geringer Schaden entstand. Aufgrund unterschiedliche Angaben zum Geschehensablauf sucht die Polizei nach Zeugen. Die Polizei hofft, dass der Fahrer des vorausfahrenden Sattelzugs, der dann ja überholt wurde, sachdienliche Hinweise geben kann und bittet diesen daher nachdrücklich, sich zu melden. Die Polizei sucht zudem weitere Unfallzeugen. Wer hat das Fahrmanöver der beiden Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu den Fahrweisen, den benutzten Fahrstreifen, gesetzten Blinkern, geschätzten Geschwindigkeiten und Abständen zwischen diesen Fahrzeugen machen? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind erreichbar unter Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell