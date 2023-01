Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in der Marbach und in Biedenkopf + Mülltonnenbrand + Auto beschädigt + Elektroroller gestohlen + Unfall zwischen Bus und Kran-/Hubwagen + 1,6 Promille mit zwei Bier + 4 Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marbach - Einbrecher unterwegs

Die Grundschule in der Haselhecke und der Kindergarten in der Emil-von-Behring-Schule waren am zurückliegenden Wochenende das Ziel von Einbrechern. Ein Zusammenhang der Taten ist wahrscheinlich aber nicht zwingend. Im Kindergarten blieb es bei einem Einbruchsversuch. Der oder die Täter versuchten es den Spuren nach an mehreren Türen und letztlich auch noch an einem Fenster. Durch diese Tat entstand ein vierstelliger Sachschaden. Die Tatzeit ließ sich in diesem Fall nicht weiter einschränken und lag zwischen 17 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 23. Januar. Der Einbruch in die Grundschule passierte zwischen 13 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag, 23. Januar. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgehebeltes Fenster. Der oder die Täter betraten und durchsuchten auf mehreren Etagen diverse Klassenzimmer, Lagerräume und Büros. Verschlossene Türen auf dem Weg öffneten sie dabei gewaltsam. Aus der Schule fehlen Bargeldbestände und mehrere Notebooks im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen insbesondere zwischen 13 Uhr am Sonntag und Montagmorgen. Wem sind z. B. Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Einbruch in Büro in der Hainstraße

Zwischen 14 Uhr am Freitag und 07.50 Uhr am Montag, 23. Januar, drangen Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster in Büros einer Rettungs- und Hilfsorganisation ein. Der oder die Täter durchsuchten drei Räume und öffneten, nötigenfalls gewaltsam, diverse Aktenschänke und Rollcontainer. Nach ersten Sichtungen blieben sie allerdings ohne Beute. Es entstand ein vermutlich vierstelliger Sachschaden. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder auch an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf - Einbruch in Wohnhaus

Bei einem Einbruch in ein Haus in der Straße Am Altenberg, weit vor Stadt liegend, erbeuteten der oder die Täter einen Flachbildschirmfernseher sowie eine Kettensäge und eine Heckschere. Der Einbruch war zwischen Donnerstag, 12. und Freitag, 20. Januar. Hinweise auch zu diesem Einbruch bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder auch die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Mülltonnenbrand im Wehrdaer Weg

Am Montagabend, 23. Januar, gegen 22.25 Uhr, brannte im Wehrdaer Weg aus noch unbekannten Gründen eine Restmülltonne. Außer an dem Abfallbehälter selbst, verursachte das Feuer keinen weiteren Schaden. Da hier eine zumindest fahrlässige Verursachung nicht auszuschließen ist, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht oder Sachbeschädigung?

Als die Fahrerin am Sonntag, 22. Januar, um 15 Uhr zu ihrem bereits am Montag, 16. Januar, um 16 Uhr abgestellten grauen Peugeot 308 zurückkehrte, war der zuvor eingeklappte Außenspiegel auf der Beifahrerseite des Autos abgerissen und hing nur noch an den Kabeln. Ob hier eine Sachbeschädigung oder eine Verkehrsunfallflucht nach einem missglückten Rangiermanöver beim Parken vorliegt, steht nicht fest. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Tatort ist das Parkdeck 7 in der Baldinger Straße am Uniklinikum Marburg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Elektroroller gestohlen

Trotz der Sicherung durch das Lenker- und einem zusätzlichen Kettenschloss kam es zum Diebstahl eines Elektrorollers. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit am Samstag, 21. Januar, zwischen 14 und 20 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Stadtallendorf. Bislang blieb die Suche nach dem olivgrünen Ninebot Kickscooter erfolglos. Am Roller befindet sich das Versicherungskennzeichen 841 CAJ. Wo ist dieser Elektroroller? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Kollision zwischen Bus und Kranwagen - Niederkleiner Straße 2 ¼ Stunden gesperrt

Bei der Kollision mit dem ausgefahren Ausleger eines Krans wirbelte der Bus das gesamte Sonderfahrzeug herum, sodass es quer auf der Niederkleiner Straße stand. Der Unfall passierte am Montag, 23. Januar, gegen 22.30 Uhr. Rundfunkwarnmeldungen wiesen auf die bis 00.45 Uhr dauernde Vollsperrung der Niederkleiner Straße hin.

Aufgrund notwendiger Arbeiten an einer Straßenlaterne stand der Hubwagen mit Kran und Hebebühne in Höhe der Niederkleiner Straße 20 mit ausgefahrenen Stützen parallel zum Gehweg. Das gelbe Warnlicht war eingeschaltet und allen notwendigen Warntafeln vorhanden. Zusätzlich sicherten ein zweites Fahrzeug und ein mit Warnweste ausgestatteter Posten die Arbeiten. Der dreiteilige Kran war ausgefahren und der oberste Teil ragte in gut drei Metern Höhe auf die Gegenfahrbahn. Ein 74 Jahre alter Busfahrer fuhr über die Niederkleiner Straße und beabsichtigte trotz aller Warnhinweise des winkenden Sicherungspostens an dem seine Fahrspur quasi blockierenden Sonderwagen vorbeizufahren. Die Oberkante des Busses erfassten dabei den Kran. An dem Sonderwagen entstand an der Hydraulik, am Kranaufbau und an den Stützen ein wahrscheinlich insgesamt fünfstelliger Sachschaden. Der Schaden am Bus ist deutlich geringer. Verletzt wurde niemand.

Stadtallendorf - Über 1,6 Promille mit "nur zwei Bierchen"

Der in der der Nacht zum Dienstag, 24. Januar, um 01.50 Uhr in der Niederrheinischen Straße angehaltene 61 Jahre alte Autofahrer gab auf Befragen an, nur zwei Bierchen getrunken zu haben. Sein Alkotest zeigte jedoch mehr als 1,6 Promille an. Die Polizei hatte den Pkw gestoppt, weil er in Schlangenlinien unterwegs war und dabei in der Bahnhofstraße sogar teilweise auf die Gegenfahrspur geriet. Die Polizei beendete die Autofahrt, veranlasste eine Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marbach - Fallrohr der Dachrinne beschädigt

Dem Schaden nach dürfte ein höheres Fahrzeug, möglicherweise ein Lastwagen, Baustellenfahrzeug oder Bus, gegen das zur Brunnenstraße liegende Fallrohr des Anwesens Am Engelsberg 4 gefahren sein. Durch den Unfall, den der verantwortliche Fahrer wahrscheinlich nicht bemerkt hat, verschob sich das Fallrohr und es entstand eine Delle. Die Unfallzeit konnte der Eigentümer nicht einschränken. Aufgrund des Schadensbildes könnte der Unfall zwischen Montag, 16. Januar und dem folgenden Donnerstag, 19. Januar, beim Vorbeifahren oder Rangieren passiert sein. Ob es einen Zusammenhang mit dem Verkehr anlässlich der in dieser Zeit eingerichteten Baustelle in der Brunnenstraße gibt, steht nicht fest. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf - Silbernen Ford Mondeo angefahren

Die Polizei Stadtallendorf bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 20. Januar, zwischen 09 und 13 Uhr in der Niederrheinischen Straße an der Bärenbachschule ereignete. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu einer Kollision mit einem abgestellten silbernen Ford Mondeo gekommen sein könnte? An dem Ford entstand vorne links an Kotflügel und Stoßstange ein Schaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ockershausen - Wendemanöver In der Wann endete mit Sachschäden

Nach bisherigen Informationen rangierte ein weißer Kastenwagen am Freitag, 20. Januar, gegen 13.30 Uhr, in einer der kleinen und engen Stichstraßen der Straße In der Wann. Bei dem Manöver kam es, mutmaßlich beim Rückwärtsfahren, zu einem Schaden an zwei Mülleimern und einem Pfosten (Poller) auf dem Grundstück des Anwesens In der Wann 32. Wer hat zu dieser Zeit das Rangiermanöver gesehen? Wer kann nähere Angaben zu dem Kastenwagen, zu dem es keine nähere Beschreibung hinsichtlich eventueller Aufschriften gibt, machen. Erste Hinweise auf ein eventuelles Kennzeichen erwiesen sich als nicht zutreffend. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht in der Uferstraße - Grauer Audi A 6 beschädigt

Bei einer Kollision zwischen einem noch unbekannten Auto und einem geparkten grauen Audi A 6 entstand auf der rechten Seite des Audis ein Schaden von geschätzt 2500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens Uferstraße 22 passierte am Samstag, 21. Januar, zwischen 17.45 und 20.55 Uhr.

Martin Ahlich

