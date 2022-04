Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) 17-Jähriger Autofahrer baut Unfall (13.04.2022)

Stockach (ots)

Ein junger Mann hat am Mittwochabend auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren einen Unfall gebaut. Ein 17 Jahre junger Mann fuhr mit einem Mini auf der L194 von Stockach kommend nach Winterspüren. In einer leichten Linkskurve kam der Mini nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Radweg und landete nach Überqueren einer Wiese in der dortigen Aach. Sowohl der Fahrer als auch seine ebenfalls 17-jährige Beifahrerin erlitten dabei Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die beiden Verletzten in eine Klinik. Ein Alkoholtest bei dem 17-jährigen Fahrer ergab einen Wert von über 0,6 Promille, weshalb der junge Mann im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben musste. Ein Abschleppdienst kümmerte sich mit Unterstützung der Feuerwehr Stockach um die Bergung des stark beschädigten Minis. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden am Auto auf rund 15.000 Euro.

