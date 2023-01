Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Glätteunfälle am Donnerstag + Mit Schneeball Riss in Scheibe verursacht + Bargeld entwendet + Beschädigtes Fallrohr + Reifenplatzer nach Fahrerflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter/ Lahntal: Glätteunfälle am Donnerstag

An der höchsten Stelle des ansteigenden Abschnitts der L 3381 bremste am Donnerstag, 19. Januar, ein 40-jähriger LKW-Fahrer aus Wehretal bis zum Stillstand ab, da ein Schulbus auf der schneebedeckten und glatten Straße gegen 10.55 Uhr nicht mehr weiterfahren konnte. Trotz vorhandenen Winterreifen geriet der Müllwagen plötzlich ins Rutschen und kam am Fahrbahnrand wieder zum Stehen, nahm dabei allerdings einen Leitpfosten mit, so dass ein Schaden von etwa 70 Euro entstand. Eine halbe Stunde später war die Straße noch immer glatt und die Fahrzeuge standen noch immer dort, als ein 48-jähriger Busfahrer die Straße ebenfalls in Richtung Wetter passieren wollte. Offenbar erkannte er die Situation und wollte wenden, rutschte allerdings nach dem Abbremsen in den Müllwagen, wodurch am Bus ein Schaden von etwa 700 Euro entstand, am LKW waren es 300 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auch auf der K 84 halfen Winterreifen einem 44-Jährigen aus Ebsdorfergrund nicht mehr. Bei offenbar geringer Geschwindigkeit kam er im Kurvenbereich zwischen Sterzhausen und Wetter nach links von der Fahrbahn ab, wodurch an seinem BMW ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden entstand.

Breidenbach: Mit Schneeball Riss in Scheibe verursacht

Ein mutmaßlicher Streich ging am Donnerstag, 19. Januar, gegen 18.30 Uhr nach hinten los: Als ein Linienbus die Hauptstraße passierte, flog ein Eis-/Schneeball gegen die Frontscheibe und verursachte einen Riss, dessen Reparatur 2.000 Euro kosten dürfte. Der Busfahrer hatte zwei Jugendliche am Straßenrand gesehen, von denen einer offenbar den Schneeball geworfen hatte, bevor beide über die Querstraße in Richtung Hausbergweg wegrannten. Zur Beschreibung liegt bislang nur vor, dass beide männlich waren, einer dunkel- und einer mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet war. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Biedenkopf: Bargeld entwendet

Aus einer Arztpraxis in der Schulstraße entwendeten Diebe etwa 150 Euro Bargeld in einer Geldkassette, nachdem sie zwischen 19 Uhr am Mittwoch, 18. Januar, und 6.45 Uhr am Donnerstag ein Fenster einschlugen und sich so Zutritt zu den Räumen verschafften. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt noch nicht vor, die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wer hat das Scherbenklirren gehört? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Marbach: Beschädigtes Fallrohr

Vermutlich durch ein Baustellenfahrzeug entstand in der Straße Am Engelsberg zwischen Montag, 16. Januar, Mitternacht, und Donnerstag, 12.30 Uhr, ein etwa 800 Euro hoher Schaden am Fallrohr einer Dachrinne. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Reifenplatzer nach Fahrerflucht

Am weißen VW einer 43-jährigen Marburgerin platzte am Dienstag, 17. Januar, auf der Fahrt ein Reifen. Bei der Reparatur in der Werkstatt erfuhr sie, dass der VW Up offensichtlich zuvor in einem Unfall verwickelt war und sich aufgrund dessen ein Fahrzeugteil während der Fahrt in den Reifen gebohrt hatte. Aufgrund dieser Angaben ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 13. Januar, 14 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, mit dem PKW kollidierte, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Moischter Straße stand. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Polizei sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

