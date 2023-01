Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 30.12.2022-01.01.2023

PI Remagen (ots)

Fund von Tierkadaver in Waldorf

Am 30.12.2022 wurde auf dem Feldweg unterhalb der Vinxtbachbrücke in der Gemarkung Waldorf Kadaverteile aufgefunden. Es handelte sich um mehrere Organe und Innereien von verschiedenen Tieren. Es wurden polizeiliche Ermittlungen wegen dem Verdacht einer illegalen Schlachtung und Entsorgung aufgenommen.

E-Scooter Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Am 31.12.2022, gegen 10.40 Uhr wurde ein E Scooter in Sinzig einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf zeitnahen Drogenkonsum. Bei der der anschließenden Durchsuchung konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden. Entsprechende Verfahren wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, Besitz von Betäubungsmittel und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Sinzig

Am 31.12.2022, gegen 11:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Sinzig. In der Wallstraße überholte ein unbekannter Motorradfahrer ein Fahrzeug mit einem Anhänger trotz herrschendem Gegenverkehr. Hierbei touchierte der Motorradfahrer seitlich einen entgegenkommenden PKW und beschädigte den Außenspiegel. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Sinzig -Franken fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auffällig war der Kofferaufbau am Heck des Motorrades. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter 02642/9382-0

Die Silvesternacht verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Remagen ruhig und friedlich.

Heckenbrände durch Silvesterböller

Am 31.12.2022, 21.30 Uhr, brannte in der Gartenstraße, Bad Breisig, auf einer Länge von ca. vier Metern eine Hecke ab. Nur durch das schnelle Eingreifen von Anwohnern und der Feuerwehr Bad Breisig konnte der Brand zügig gelöscht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Es wird vermutet, dass der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst wurde.

Am 01.01.2023, 00.00 Uhr, melden Anwohner am Schloss in Burgbrohl einen Heckenbrand. Durch das Feuer wurden eine ca. 10 Meter lange und 3 Meter hohe Hecke beschädigt. Ein Angestellter des Hotels versuchte mittels eines Feuerlöschers das Feuer einzudämmen. Hierbei zog er sich Atemwegsreizungen zu. Letztendlich konnte der Heckenbrand durch die Feuerwehr Burgbrohl gelöscht werden. Zeugen beobachteten, dass fünf Personen ein sog. "römisches Feuer" horizontal in Richtung der Hecke geschossen hätten. Die Personengruppe sei nach dem Ausbruch des Brandes in unbekannte Richtung geflohen. Ermittlungen wurde aufgenommen, Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen unter 02642/9382-0

Streitigkeiten in Oberzissen

Am 01.01.2023, um 0.00 Uhr, wurde die Polizei zu Streitigkeiten nach Oberzissen gerufen. Aufgrund des Abrennens von Feuerwerkkörpern kam es zwischen zwei Parteien zunächst zu verbalen und im weiteren Verlauf zu körperlichen Auseinandersetzungen. Ermittlungen wegen wechselseitigen Körperverletzungen und Sachbeschädigungen wurden aufgenommen.

Kinderwagen durch Feuerwerk beschädigt

Am 01.01.2023, um 0.40 Uhr, wurde die Polizei zum Kirchplatz nach Sinzig gerufen. Dort wurde durch eine abgeschossene Rakete versehentlich ein Kinderwagen beschädigt.

Trunkenheitsfahrt in Bad Breisig

Für einen PKW Fahrer endete in der Silvesternacht die Fahrt um 04:53 Uhr in Bad Breisig. Bei einer Verkehrskontrolle auf der B 9 in Bad Breisig wurde festgestellt, dass er erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutprobe unterziehen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell