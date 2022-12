POL-PDMY: Defektes Abgasrohr löst Einsatz aus

Mayen (ots) - Bezugnehmend auf die Erstmeldung vom 28.12.2022, 18:13 Uhr, erfolgt folgende Nachtragsmeldung. Am Mittwoch, den 28.12.2022, um 17:35 Uhr, wurde der Leitstelle ein Wohnungsbrand in der Koblenzer Straße 85 in Mayen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses brennt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr mit starken Kräften gelöscht werden. Die Wohnung und 3 ...

