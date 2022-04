Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in einer Stadtbahnhaltestelle in Dortmund-Hörde wurde eine Person schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 17. März befand sich der 57-jährige Dortmunder nach eigenen Angaben gegen 15.30 Uhr auf dem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Willem-van-Vloten-Straße. Plötzlich kam ein Mann die Treppe hoch und beleidigte den Dortmunder. Es entwickelte sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der unbekannte Täter den 57-Jährigen mehrfach mit einer Flasche schlug. Bei dem Gerangel stolperte der Unbekannte ins Gleisbett. Eine anwesende Frau forderte ihn daraufhin auf, das Gleisbett zu verlassen. Er stieg aus dem Gleisbett und wollte wieder auf den Dortmunder zugehen. Dieser konnte jedoch in die gerade eingefahrene U-Bahn in Richtung Hörde steigen. Der unbekannten Täter folgte nicht.

Bei der Auseinandersetzung stürzte der 57-jährige ebenfalls zu Boden und verletzte sich schwer. Die Polizei wurde erst im Nachgang alarmiert, da der Dortmunder sich zunächst selbstständig in ärztliche Behandlung begab.

Der Täter wird als circa 180 bis 185 cm groß mit schlanker Statur beschrieben. Er soll zwischen 17 und 19 Jahre alt gewesen sein.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell