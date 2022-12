Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungsbrand -Nachtragsmeldung-

Mayen (ots)

Bezugnehmend auf die Erstmeldung vom 28.12.2022, 18:13 Uhr, erfolgt folgende Nachtragsmeldung.

Am Mittwoch, den 28.12.2022, um 17:35 Uhr, wurde der Leitstelle ein Wohnungsbrand in der Koblenzer Straße 85 in Mayen gemeldet.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Wohnung des dortigen Mehrfamilienhauses brennt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr mit starken Kräften gelöscht werden. Die Wohnung und 3 weitere Wohnungen sind derzeit unbewohnbar.

Personen kam bei dem Brand nicht zu Schaden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro.

Zur Brandursache kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Durch die Einsatzmaßnahmen mussten die Koblenzer Straße und die Römerstraße voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Erforschung der Brandursache werden am 29.12.2022 durch die Kriminalinspektion Mayen übernommen.

Die Einsatzmaßnahmen FFW und POLIZEI waren gegen 20:30 Uhr beendet.

Im Einsatz waren neben 2 Streifen der Polizeiinspektion Mayen, ca. 35 Feuerwehrleute der FFW Mayen und 6 Kräfte des Rettungsdienstes.

